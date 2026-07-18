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Звезда-2005 — Зенит, результат матча 18 июля 2026, счет 1:3, женская Суперлига-2026

«Зенит» обыграл «Звезду-2005» в 14-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 14-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Россия — Суперлига (ж) . 14-й тур
18 июля 2026, суббота. 11:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
1 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Первушина – 9'     1:1 Шуба – 12'     1:2 Живана Ступар – 48'     1:3 Матейич – 80'    

За «Зенит» голами отметились Арина Шуба, Живана Ступар и Нина Матейич, которая забила головой после подачи со штрафного. Для Шубы этот гол стал дебютным за «Зенит» в Суперлиге. В составе «Звезды-2005» после вратарской ошибки забила Анастасия Первушина.

В 15-м туре Суперлиги «Звезда-2005» встретится с «Рубином», а «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Обе встречи запланированы на 1 августа.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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