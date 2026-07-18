«Зенит» обыграл «Звезду-2005» в 14-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 14-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

За «Зенит» голами отметились Арина Шуба, Живана Ступар и Нина Матейич, которая забила головой после подачи со штрафного. Для Шубы этот гол стал дебютным за «Зенит» в Суперлиге. В составе «Звезды-2005» после вратарской ошибки забила Анастасия Первушина.

В 15-м туре Суперлиги «Звезда-2005» встретится с «Рубином», а «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Обе встречи запланированы на 1 августа.