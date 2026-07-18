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Локомотив — Рубин, результат матча 18 июля 2026, счет 1:3, контрольный матч

«Рубин» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче, Юкич оформил дубль
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Сегодня, 18 июля, состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча прошла на клубной базе москвичей и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 3
Рубин
Казань, Россия
0:1 Грипши – 20'     0:2 Юкич – 38'     1:2 Салтыков – 44'     1:3 Юкич – 88'    

Счёт на 20-й минуте встречи открыл полузащитник «Рубина» Назми Грипши, на 38-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Александар Юкич. На 44-й минуте матча за «Локомотив» отличился нападающий Никита Салтыков. Юкич забил свой второй гол на 88-й минуте, установив окончательный счёт встречи — 3:1.

По результатам сезона-2025/2026 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в Российской Премьер-лиге, «Рубин», набравший 43 очка, расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

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