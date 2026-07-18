Мяч Головина помог «Монако» разгромить «Сен-Прист» в товарищеском матче

Сегодня, 18 июля, состоялся товарищеский матч между французскими клубами «Монако» и «Сен-Прист». Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» одержать разгромную победу со счётом 5:2.

Защитник хозяев Эрик Дайер открыл счёт на 32-й минуте, а уже на 34-й минуте Головин увеличил преимущество клуба. Нападающий Парис Бруннер оформил дубль за две минуты, забив на 48-й и 49-й минутах встречи. Последний мяч «Монако» забил нападающий Омар Конате на 61-й минуте, а игроки «Сен-Прист» Барде и Годам отличились на 58-й и 78-й минутах матча.

По результатам сезона-2025/2026 «Монако» набрал 54 очка и занял седьмую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. Головин сыграл в 25 матчах чемпионата, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.