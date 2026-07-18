Дасаев оценил шансы «Спартака» на победу в Суперкубке России над «Зенитом»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
«Успею посмотреть только второй тайм Суперкубка России. Конечно, у «Спартака» есть шансы взять второй трофей за год. Почему нет? Будем болеть и переживать за «Спартак» в матче с «Зенитом». У команды есть все шансы выиграть Суперкубок», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
«Спартак» стал обладателем Кубка России в минувшем сезоне, а теперь встретится с чемпионом страны «Зенитом» в борьбе за Суперкубок. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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