Кечинов: Месси в 39 лет показывает одну из лучших игр в карьере на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Валерий Кечинов прокомментировал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2026. За семь матчей турнира 39-летний футболист забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

«Аргентина — команда с характером. Там такие мужики играют — любо-дорого смотреть. Из-за таких сборных любят футбол. Все игры в плей-офф чемпионата мира проходили в упорнейшей борьбе, где они проигрывали, а в итоге собирались, проявляли свой характер и вытаскивали эти матчи. У Аргентины есть ярко выраженный лидер, который в 39 лет ведёт за собой команду и показывает одну из лучших игр в своей карьере, как ни странно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится завтра, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.