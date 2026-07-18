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Динамо Москва — Акрон, результат матча 18 июля 2026, счет 1:0, контрольный матч

«Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «Акрон» в товарищеском матче
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Сегодня, 18 июля, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном». Встреча прошла в закрытом формате и закончилась победой столичного клуба со счётом 1:0.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.

«Акрон», набравший 27 очков, занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. По сумме двух стыковых матчей он обыграл «Ротор» со счётом 2:1 и остался в высшем дивизионе страны. В 1-м туре сезона-2026/2027 «Акрон» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 25 июля.

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