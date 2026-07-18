Гомес — о подготовке «Ливерпуля» к сезону: сложно переоценить, насколько это важно

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес подчеркнул важность предсезонной подготовки для успешного выступления команды в предстоящем сезоне, сообщает пресс‑служба «Ливерпуля». 29‑летний футболист отметил, что этот период позволяет создать фундамент на весь игровой год.

«Это определённо шанс заложить фундамент, который даст тебе отличную базу на весь сезон. Сложно переоценить, насколько это важно. Со временем я понял, что нужно пройти этот этап так, чтобы адаптироваться, но при этом оставаться здоровым и готовым к старту. Все проходят через это по‑разному, но для всех нас это важно. Мы отдохнули, соскучились по работе и с нетерпением ждём старта», — цитирует Гомеса пресс‑служба «Ливерпуля».

Команда начала подготовку под руководством нового главного тренера Андони Ираолы. В минувшем сезоне Гомес провёл 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.