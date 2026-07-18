Хавьер Маскерано: благодаря Скалони мы гордимся тем, что являемся аргентинцами

Экс-футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался об успехах национальной команды перед финалом чемпионата мира – 2026. В нём аргентинцам предстоит сыграть со сборной Испании. Матч состоится завтра, 19 июля.

«Сборная Аргентины излучает спокойствие и уверенность. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрировали наибольшую стабильность, — такова реальность. Если в мире и есть две команды, показывавшие стабильные результаты в последние три-четыре года, то это именно они, особенно Аргентина. Она уже пять лет демонстрирует игру высочайшего уровня, и, на мой взгляд, это прекрасный финал для футбола в целом, ведь в него вышли две команды, показывающие отличную игру.

И, что самое главное, благодаря Скалони – по крайней мере, как я это вижу, – мы гордимся тем, что являемся аргентинцами. Он, безусловно, ключевая фигура наряду с игроками. На мой взгляд, это лучшая национальная сборная, которую я видел за свои 42 года», – приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Аргентинцы, которые являются действующими чемпионами, в полуфинале обыграли Англию со счётом 2:1.