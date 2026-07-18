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Гомес поделился первыми впечатлениями от работы с Ираолой

Гомес поделился первыми впечатлениями от работы с Ираолой
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Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Андони Ираолой. 29‑летний футболист оценил личные качества испанского специалиста и его предыдущие достижения.

«Очень, очень хорошо. Он производит впечатление действительно приятного человека. То, что он сделал в «Борнмуте» и как заставил команду играть, — это было чертовски впечатляюще. Думаю, мы все с нетерпением ждём совместной работы и рады его приходу. Мы все голодны и взволнованы предстоящим стартом», — цитирует Гомеса пресс‑служба «Ливерпуля».

Ираола возглавил «Ливерпуль» в летнее межсезонье. Под его руководством «Борнмут» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в АПЛ и квалифицировался в Лигу Европы. В минувшем сезоне Гомес провёл 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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