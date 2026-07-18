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Гомес — о своём статусе в «Ливерпуле»: были взлёты и падения, но я наслаждаюсь этим путём

Гомес — о своём статусе в «Ливерпуле»: были взлёты и падения, но я наслаждаюсь этим путём
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Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес рассказал о своей роли в команде в отсутствие ключевых возрастных игроков. 29‑летний футболист признался, что со временем привык к статусу одного из самых опытных в составе.

«Наверное, в эту роль постепенно врастаешь, это не происходит мгновенно. Со временем я привык. Каждый делает это по‑своему, и мне мой способ по душе. Пока Вирджил ван Дейк, Алисон и остальные не вернулись, я, вероятно, один из самых старших здесь. Это мой 12‑й предсезонный сбор здесь. Иногда кажется, что прошло уже 12 лет, а иногда — что они пролетели как один миг. Были взлёты и падения, но я наслаждаюсь этим путём и благодарен за него», — цитирует Гомеса пресс‑служба «Ливерпуля».

Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи. В минувшем сезоне Гомес провёл 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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