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Ринат Дасаев: пускай Месси играет до тех пор, пока ему не надоест

Ринат Дасаев: пускай Месси играет до тех пор, пока ему не надоест
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о карьере нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Завтра, 19 июля, аргентинцы сыграют с командой Испании в финале чемпионата мира – 2026. За семь матчей турнира 39-летний Месси забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Месси есть приличное здоровье и желание. Пускай играет до тех пор, пока ему не надоест. Это уже он сам решает, когда закончит карьеру», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1, Месси отдал две результативные передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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