Ринат Дасаев: пускай Месси играет до тех пор, пока ему не надоест

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о карьере нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Завтра, 19 июля, аргентинцы сыграют с командой Испании в финале чемпионата мира – 2026. За семь матчей турнира 39-летний Месси забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

«У Месси есть приличное здоровье и желание. Пускай играет до тех пор, пока ему не надоест. Это уже он сам решает, когда закончит карьеру», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1, Месси отдал две результативные передачи.