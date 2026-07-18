Мостовой: надеюсь, «Спартак» и «Зенит» смотрят матчи ЧМ и смогут приблизиться к такой игре

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом», а также признался, что хотел бы видеть в исполнении обеих команд футбол уровня чемпионата мира. Встреча состоится сегодня, 18 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Жду и надеюсь, что «Спартак» и «Зенит» смотрят матчи чемпионата мира (смеётся). И надеюсь, что они смогут приблизиться по игре к этим фантастическим матчам на турнире, которые нам дарят сборные. Болеть буду за «Спартак» и хотелось бы, чтобы он выиграл Суперкубок. Понимаю, что «Зенит» тоже хочет взять трофей. У них такие же шансы, а может — и лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.