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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает на Рашфорда в предсезонке — Романо

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает на Рашфорда в предсезонке — Романо
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«Манчестер Юнайтед» планирует, что нападающий Маркус Рашфорд вернётся к предсезонной подготовке и начнёт работу под руководством главного тренера Майкла Кэррика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, Кэррик хочет лично оценить состояние 28-летнего англичанина и включить его в состав команды. При этом вариант с уходом полностью не исключён — он возможен только в случае поступления предложения от европейского топ-клуба. Переезд в Турцию, вопреки слухам, не рассматривается.

Рашфорд провёл минувший сезон в аренде в «Барселоне», однако каталонский клуб не стал активировать опцию выкупа. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.

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