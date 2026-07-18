Паулу Барбоза: Дуран в «Бенфике» как в «Зените» — ничего хорошего ждать не стоит

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал вероятный переход колумбийского нападающего Джона Дурана в «Бенфику» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Ранее о трансфере футболиста сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Я удивлён переходом Дурана в «Бенфику», учитывая последний год, как он играл в РПЛ. Для меня это загадка, необоснованный переход, который трудно понять. Чисто теоретически «Бенфика» может стать местом, где Дуран перезагрузит карьеру. Однако то, как блекло он показал себя в «Зените», не даёт уверенность, что Дуран сможет заиграть в Португалии на требуемом уровне.

Помимо прочего, здесь он в таком же положении, как в «Зените», — то есть половину зарплаты платит клуб, а другую половину «Аль-Наср». Поскольку он уверен, что не останется в «Бенфике», аренда снимает с него ответственность, поскольку это не его клуб. Это своеобразная прогулка. Здесь ничего хорошего ждать не стоит», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вторую часть сезона-2025/2026 Дуран провёл в санкт-петербургском «Зените». Он принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и забил один мяч.