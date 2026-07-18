Арбитр Лиги 1 предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии

Арбитр французской Лиги 1 в августе предстанет перед судом города Ним по обвинению в совершении насильственных действий в отношении бывшей сожительницы. Слушание назначено на 7 августа, сообщает L’Équipe.

По данным издания, судье вменяются два эпизода. 13 марта, как утверждается, в ходе ссоры он схватил женщину за шею, таскал за руки и за волосы. Второй инцидент произошёл 13 мая: следствие полагает, что он снова применил силу, схватив её за руку и за плечи, после чего толкнул к стене. После этого женщине был выписан больничный на три дня.

Сам арбитр, как отмечается, ссылается на обоюдный конфликт в условиях напряжённой обстановки в паре. Он также подал встречную жалобу.

Федерация футбола Франции сообщила, что не располагает официальной информацией по данному делу, но добавила: «Если в распоряжение FFF поступят официальные документы, она примет меры, которые сочтёт наиболее уместными, в соответствии с требованиями к образцовому поведению».