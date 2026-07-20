15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 20-26 июля

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 20-26 июля
Комментарии

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 20 по 26 июля.

  • 21 июля, вторник, 13:50 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 16-й этап.
  • 22 июля, среда, 11:00 — волейбол: Лига наций (ж), Италия — Нидерланды.
  • 22 июля, среда, 14:10 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 17-й этап.
  • 23 июля, четверг, 11:00 — волейбол: Лига наций (ж), Турция — Канада.
  • 23 июля, четверг, 13:25 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 18-й этап.
  • 24 июля, пятница, 17:00 — футбол: товарищеский матч, «Борнмут» — «Санкт-Паули».
  • 25 июля, суббота, 17:00 — футбол: товарищеский матч, «Селтик» — «Милан».
  • 25 июля, суббота, 21:00 — футбол: товарищеский матч, «Стандард» — «Ювентус».
  • 26 июля, воскресенье, 17:30 — футбол: товарищеский матч, «Карлсруэ» — «Интер».

Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android