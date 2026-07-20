Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 20-26 июля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 20 по 26 июля.

21 июля, вторник, 13:50 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 16-й этап.

«Тур де Франс» — 2026, 16-й этап. 22 июля, среда, 11:00 — волейбол: Лига наций (ж), Италия — Нидерланды.

Лига наций (ж), Италия — Нидерланды. 22 июля, среда, 14:10 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 17-й этап.

«Тур де Франс» — 2026, 17-й этап. 23 июля, четверг, 11:00 — волейбол: Лига наций (ж), Турция — Канада.

Лига наций (ж), Турция — Канада. 23 июля, четверг, 13:25 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 18-й этап.

«Тур де Франс» — 2026, 18-й этап. 24 июля, пятница, 17:00 — футбол: товарищеский матч, «Борнмут» — «Санкт-Паули».

товарищеский матч, «Борнмут» — «Санкт-Паули». 25 июля, суббота, 17:00 — футбол: товарищеский матч, «Селтик» — «Милан».

товарищеский матч, «Селтик» — «Милан». 25 июля, суббота, 21:00 — футбол: товарищеский матч, «Стандард» — «Ювентус».

товарищеский матч, «Стандард» — «Ювентус». 26 июля, воскресенье, 17:30 — футбол: товарищеский матч, «Карлсруэ» — «Интер».

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