Павел Погребняк: на чемпионате мира удивил Инфантино, который прогнулся под Трампа

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал о впечатлениях от ЧМ-2026, отметив неожиданные вылеты топ‑сборных и поведение президента ФИФА.

«Кого выделить? Норвегию? Мы были вправе ожидать от неё таких результатов с такой мощной атакой и лидером в полузащите. Не скажу, что они меня удивили. Понятно, что разочаровали немцы и бразильцы, а удивил Инфантино, который прогнулся под Дональда… Но это не помогло», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Германии вылетела с турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.) в серии пенальти, а Бразилия покинула чемпионат мира после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала. Президент ФИФА Джанни Инфантино во время турнира подвергался критике за вмешательство в дисциплинарные решения — в частности, после телефонного разговора с Дональдом Трампом была перенесена красная карточка нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Норвегия, которую упомянул Погребняк, дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (1:2).