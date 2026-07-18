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Погребняк: надеюсь, чемпионат мира показал, как судьям надо правильно обслуживать матчи

Погребняк: надеюсь, чемпионат мира показал, как судьям надо правильно обслуживать матчи
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Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк выразил надежду, что уровень судейства на чемпионате мира 2026 года станет ориентиром для российских арбитров. Он также поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 18 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если честно, тяжело после чемпионата мира переключиться. У «Зенита» будут кадровые перестановки — нет двух игроков, которые только приехали с чемпионата мира. Жду, что у Нижнего Новгорода сегодня будет запоминающийся день. Чтобы люди получили удовольствие от самого популярного вида спорта в мире, а эта суббота была позитивной, люди ушли с футбола счастливыми. Это значит, должны быть голы, результативность и зрелищность.

Надеюсь, чемпионат мира показал, как судьям надо правильно обслуживать матчи. Надо равняться на этот отрезок в полтора месяца как судьям, так и футболистам», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч за Суперкубок России пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало игры – в 19:30 мск.

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