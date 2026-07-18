Ринат Дасаев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира – 2026. Завтра, 19 июля, в матче за титул встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Шансы есть у всех в финале чемпионата мира. Аргентина и Испания — хорошие команды, которые не зря попали в финал турнира. Гадать и предполагать, кто выиграет, не могу.

Конечно, я буду болеть за Испанию и за Луиса де ла Фуэнте. Пока не связывался с ним, он недоступен. Сами знаете — чемпионат мира, по телефону тяжело связываться. Когда сыграют финал, тогда уже буду звонить ему. Дай бог, чтобы они выиграли чемпионат мира. А сейчас у него выключен телефон. Не буду беспокоить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В полуфинале турнира сборная Испании обыграла Францию (2:0); команда Аргентины на аналогичной стадии одолела Англию (2:1).