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Ринат Дасаев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Ринат Дасаев рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026
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Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира – 2026. Завтра, 19 июля, в матче за титул встретятся сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы есть у всех в финале чемпионата мира. Аргентина и Испания — хорошие команды, которые не зря попали в финал турнира. Гадать и предполагать, кто выиграет, не могу.

Конечно, я буду болеть за Испанию и за Луиса де ла Фуэнте. Пока не связывался с ним, он недоступен. Сами знаете — чемпионат мира, по телефону тяжело связываться. Когда сыграют финал, тогда уже буду звонить ему. Дай бог, чтобы они выиграли чемпионат мира. А сейчас у него выключен телефон. Не буду беспокоить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В полуфинале турнира сборная Испании обыграла Францию (2:0); команда Аргентины на аналогичной стадии одолела Англию (2:1).

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