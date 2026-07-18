«Краснодар» объявил о переходе Воробьёва из «Локомотива»

«Краснодар» в телеграм-канале сообщил о трансфере нападающего Дмитрия Воробьёва из московского «Локомотива».

«Краснодар» и «Локомотив» оформили трансфер нападающего. Дмитрий подписал контракт с быками до 30 июня 2030 года и будет выступать под номером 10.

Выпускник нашей клубной академии возвращается в родную команду — теперь уже в статусе одного из лучших форвардов чемпионата. Ты дома, Дима. С возвращением!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Воробьёв провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.