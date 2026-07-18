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Нападающий Кирилл Помешкин перешёл из «Динамо» Мх в «Машук-КМВ» на правах аренды

Нападающий Кирилл Помешкин перешёл из «Динамо» Мх в «Машук-КМВ» на правах аренды
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Кирилл Помешкин перешёл в «Машук-КМВ» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Машука-КМВ» в социальной сети.

Соглашение об аренде 22-летнего игрока рассчитано на один сезон. Помешкин является воспитанником московской «Смены», в составе махачкалинского клуба он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в новороссийском «Черноморце». За сезон он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

В 1-м туре сезона-2026/2027 группы «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги «Машук-КМВ» сыграет с брянским «Динамо». Матч состоится завтра, 19 июля.

Россия — Leon-Вторая лига А . 1-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Машук-КМВ
Пятигорск
Не начался
Динамо-Брянск
Брянск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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