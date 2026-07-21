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Расписание матчей Кубка Судамерикана по футболу 2026 на 22 июля

Расписание матчей Кубка Судамерикана — 2026 по футболу на 22 июля
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В ночь с 21 на 22 июля состоятся два первых матча 1/16 финала Кубка Судамерикана — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Кубка Судамерикана в России принадлежат Okko.

Расписание матчей 1/16 финала Кубка Судамерикана 22 июля (время московское):

1:00. «Насьональ» (Уругвай) — «Тигре» (Аргентина);
3:30. «Универсидад Сентраль» (Венесуэла) — «Сантос» (Бразилия).

Действующим обладателем Кубка Судамерикана является аргентинский «Ланус». В финале минувшего розыгрыша команда из пригорода Буэнос-Айреса победила бразильский «Атлетико Минейро». Основное время завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказался «Ланус» — 5:4.

Календарь Кубка Судамерикана — 2026
Сетка плей-офф Кубка Судамерикана — 2026
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