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«Барселона» установила дедлайн по трансферу Альвареса — Marca

«Барселона» установила дедлайн по трансферу Альвареса — Marca
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«Барселона» определила последний срок для завершения сделки по нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Если до 31 июля переход не будет оформлен, каталонский клуб переключится на другие варианты усиления атаки, сообщает Marca.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее уже давал понять, что предложение клуба не будет ждать вечно. Теперь позиция конкретизирована: июль — последний месяц, когда «Барселона» готова ждать решения. Если за это время ситуация не изменится, клуб прекратит попытки приобрести аргентинца и активируется на запасных вариантах.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин в недавнем заявлении подчеркнул, что позиция мадридцев остаётся неизменной: «Мы не намерены продавать Альвареса. Не примем предложение ни на € 100 млн, ни на € 150 млн, ни на € 200 млн».

26-летний аргентинец в минувшем сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 10 результативных передач. Сам игрок также выражал желание покинуть мадридский клуб, чтобы «осуществить мечту». Альварес продолжает выступление на ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины и 19 июля сыграет в финале с национальной командой Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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