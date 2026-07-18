«Чемпионат» и «Звук» собрали плейлист с гимнами чемпионатов мира

«Чемпионат» и музыкальный сервис «Звук» к финалу главного футбольного события четырёхлетия собрали плейлист «Звук Чемпионата» — треки, которые до сих пор звучат в голове у каждого болельщика.

Футбол и музыка связаны крепче, чем кажется: один трек возвращает в лето первого чемпионата мира, другой гремит в раздевалке победителей, третий на десятилетия становится голосом трибун. В плейлист вошли официальные гимны чемпионатов мира с 1998 по 2026 год — каждый из них целая эпоха чувств и незабываемая пора.

ЧМ-1998, Франция

«The Cup of Life (La Copa de la Vida)» — Ricky Martin

Рикки Мартин вышел на сцену церемонии открытия, и мир больше не был прежним. «Ale ale ale!» — этот крик знал каждый болельщик на планете. Франция взяла свой первый Кубок мира, а трек стал первым по-настоящему вирусным гимном в истории ЧМ — еще до того, как придумали само слово «вайрал». 30 лет прошло, а в ушах до сих пор: «We're gonna celebrate the cup of life! Ale, ale, ale!»

ЧМ-2006, Германия

«Hips Don't Lie» — Shakira ft. Wyclef Jean

Официально это был не гимн турнира, но скажи это фан-зонам Берлина и Мюнхена! «Hips Don't Lie» гремел из каждого динамика в Германии летом 2006-го. Шакира тогда ещё не пела для FIFA — она просто взяла и стала королевой чемпионата. Именно тогда весь мир понял: эта женщина и футбол — идеальная пара.

ЧМ-2010, ЮАР

«Waka Waka (This Time for Africa)» — Shakira

Три миллиарда просмотров на YouTube, больше миллиарда стримов на платформах и рекорд Гиннесса как самая стримируемая песня ЧМ всех времён! Но дело не в цифрах — дело в том, что «Waka Waka» невозможно слушать неподвижно и не представлять африку, вувузелы, закат над Йоханнесбургом… Шакира сделала это — и на этот раз навсегда!

«Wavin' Flag» — K'Naan (гимн Coca-Cola)

Второй гимн ЮАР-2010, который помнят не хуже Waka Waka. Сомалийский рэпер K'Naan написал его про надежду, и Coca-Cola сделала его голосом целого поколения болельщиков. «When I get older, I will be stronger» — эту строчку пели дети по всему миру. Гимн не турнира, а молодости — простой, честный, пробирающий до мурашек.

ЧМ-2014, Бразилия

«We Are One (Ole Ola)» — Pitbull ft. Jennifer Lopez & Claudia Leitte

Жара, самба, стадион Маракана, Пит Булл кричит «Оле!» — и 200 000 человек отвечают ему в унисон. Официальный гимн бразильского чемпионата — это коктейль из реггетона, латинского огня и бразильской гордости. Это было то самое лето, когда казалось, что весь мир танцует. И он действительно танцевал!

ЧМ-2018, Россия

«Live It Up» — Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi

Уилл Смит, реггетон и закаты над Москва-рекой, официальный гимн чемпионата в России звучал так, будто само лето написало его слова. В то время Россия принимала мир — и мир был в восторге! «Live It Up» до сих пор мгновенно переносит туда: белые ночи, фан-зоны, незнакомцы, которые стали друзьями, это лето невозможно забыть!

«Colors» — Jason Derulo / «Миллион голосов» — Баста

Jason Derulo написал гимн для Coca-Cola, и он звучал везде, но именно Баста сделал его своим. «Миллион голосов» — русская адаптация «Colors» — стала гимном внутри страны: простые слова про единство, про то, что мы вместе. В момент, когда весь мир смотрел на Россию, этот трек говорил: мы здесь, мы рады, мы болеем до мурашек.

«Ramenez la coupe à la maison» — Vegedream

Франция выиграла финал, и через три дня вся страна пела этот трек. Французский рэпер Vegedream выпустил его буквально «на горячем» — и «Ramenez la coupe à la maison» («Везите кубок домой») моментально взлетел на первое место во Франции: весь Париж, все Елисейские поля — с этой песней. Этот трек до сих пор остаётся вирусным в TikTok, потому что победа не стареет!

ЧМ-2022, Катар

«Hayya Hayya (Better Together)» — Trinidad Cardona, Davido & AISHA

Декабрьский чемпионат звучит странно, но музыка была настоящая! Официальный гимн Катара-2022 соединил американский соул, нигерийский афробит и арабский колорит в одном треке. Trinidad Cardona, Davido и AISHA сделали что-то особенное: гимн, в котором слышится весь мир сразу. Какой турнир, такой и саундтрек!

ЧМ-2026, США, Канада и Мексика (прямо сейчас!)

«Titanium (feat. Sia) [CAZZETTE's Ant Seeking Hamster Remix]» – David Guetta, Sia

Трек, который с первых секунд взрывает стадион и настраивает на захватывающий матч. Танцевальный ремикс CAZZETTE заряжает толпу мощными дропами, фирменными грувами. А голос Sia звучит как командный манифест: «Мы bulletproof (пуленепробиваемые), мы выходим на поле без страха!». Именно этот трек играет во время объявления составов в 2026-м, когда имена футболистов звучат как супергеройский каст, а болельщики уже чувствуют: сейчас начнется большая игра.