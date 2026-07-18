Павел Погребняк: чемпионат мира — 2026 — лучший, который я наблюдал за свою жизнь

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк назвал чемпионат мира – 2026 лучшим из всех, что он видел.

«Чемпионат мира получился очень конкурентоспособным. Команды подравнялись, физически выглядели очень круто. Если говорить в целом, это лучший чемпионат мира, который я наблюдал за свою жизнь», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Финал турнира состоится завтра, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде. В нём сборная Испании сыграет с командой Аргентины, которая является действующим чемпионом турнира.