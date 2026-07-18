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Бриан Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2028 года

Бриан Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2028 года
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Полузащитник Бриан Кристанте продлил свой контракт с «Ромой» до 2028 года. Клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Фото: Официальный сайт ФК «Рома»

Футболист присоединился к итальянскому клубу летом 2018 года. С того момента он принял участие в 364 матчах, забил 21 мяч и отдал 23 результативные передачи во всех турнирах; из них – 46 матчей, два мяча и два голевых паса – в сезоне-2025/2026. 31-летний футболист также является капитаном своей команды.

По результатам прошлого клубного сезона «Рома» набрала 73 очка, заняла третье место в турнирной таблице итальянской Серии А и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/2027. Также команда дошла до 1/8 финала Кубка Италии, где проиграла «Торино» со счётом 2:3.

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