Джанлука Манчини продлил контракт с «Ромой» до 2029 года

Защитник Джанлука Манчини продлил свой контракт с «Ромой» до 2029 года. Клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Фото: Официальный сайт ФК «Рома»

30-летний футболист присоединился к итальянскому клубу в 2019 году. С того момента он принял участие в 319 матчах, забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач во всех турнирах; из них – 45 матчей, пять мячей и два голевых паса – в сезоне-2025/2026.

По результатам прошлого клубного сезона «Рома» набрала 73 очка, заняла третье место турнирной таблицы итальянской Серии А и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/2027. Также команда дошла до 1/8 финала Кубка Италии, где она проиграла «Торино» со счётом 2:3.