Аргентинский пилот Формулы-1 — о финале ЧМ-2026: буду нервничать больше, чем из-за гонки

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» аргентинец Франко Колапинто поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Испании и Аргентины.

«Будет тяжело. Я определённо буду гораздо больше нервничать из-за матча, чем из-за гонки. Я считаю, что этим матчем можно гордиться, Аргентина и Испания вышли в финал. Две испаноговорящие страны, выбившие Францию и Англию. Лучший финал, о котором можно было мечтать. Я очень рад», — приводит слова Колапинто издание Motorsport.

Финальный матч чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля, начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.