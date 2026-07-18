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Аргентинский пилот Формулы-1 — о финале ЧМ-2026: буду нервничать больше, чем из-за гонки

Аргентинский пилот Формулы-1 — о финале ЧМ-2026: буду нервничать больше, чем из-за гонки
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Пилот команды Формулы-1 «Альпин» аргентинец Франко Колапинто поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет тяжело. Я определённо буду гораздо больше нервничать из-за матча, чем из-за гонки. Я считаю, что этим матчем можно гордиться, Аргентина и Испания вышли в финал. Две испаноговорящие страны, выбившие Францию и Англию. Лучший финал, о котором можно было мечтать. Я очень рад», — приводит слова Колапинто издание Motorsport.

Финальный матч чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля, начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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