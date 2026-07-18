Ринат Дасаев поддержал Игоря Акинфеева, выбывшего из-за травмы до осени

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поддержал капитана и вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. 40-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона из-за полученного повреждения и не сможет принять участия в матчах до осени 2026 года.

«У Акинфеева, скорее всего, серьёзная травма. Я не знаю, что у него. Посмотрим. Дай бог ему здоровья быстрее выздороветь и играть. Если есть желание и здоровье, почему не играть? Пускай играет. Хочу ему пожелать скорейшего выздоровления», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Акинфеев продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2026/2027.