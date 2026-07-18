Бубнов объяснил, зачем «Спартаку» победа в Суперкубке, упомянув матчи с «Зенитом» и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, зачем «Спартаку» победа в матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Также специалист ответил на вопрос о важности матчей «Спартака» с ЦСКА и сине-бело-голубыми.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Классика — это «Спартак» — «Зенит». Это ясно. А «Спартак» — ЦСКА — это не классика, это дерби. Это битва насмерть, это ненависть друг к другу. Там совершенно другая интрига и совершенно другой замес.

«Спартаку» для чего нужна победа? Во-первых, у «Зенита» уже много этих кубков и они уже не знают, куда девать. А у «Спартака» всего один. Потом, если они прибивают «Зенит», у них тренер, состав остался, то это всё. Заявка на борьбу за чемпионство», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.