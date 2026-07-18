«Бессмыслица, полная чушь». Алан Ширер — о матче за третье место на чемпионате мира

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер признался, что скептически относится к матчу за третье место на чемпионате мира. В рамках нынешнего мирового первенства за бронзовые медали сразятся сборные Франции и Англии. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

«Бессмыслица, полная чушь. ФИФА постоянно твердит о здоровье футболистов, перерывах на «водопой» и прочем. Как вы думаете, берётся ли в расчёт здоровье игроков, когда через несколько дней после поражения две команды заставляют играть в ненужном матче за третье или четвёртое место? Более того: они будут играть в Майами в жару. И где здесь забота о футболистах?

Ради чего нужно играть в этом матче? Причина здесь одна: деньги. Полный бред. Все уже слышали, что думают тренеры по этому поводу, и я уверен, что если вы поговорите с кем-либо из игроков, то узнаете, что каждый из них предпочёл бы уже вернуться домой, чтобы пережить разочарование после турнира и отдохнуть», — приводит слова Ширера Metro.