Инфантино, вероятно, избежит санкций МОК за скандал с карточкой Балогуна — The Guardian

Президент ФИФА Джанни Инфантино, вероятно, не столкнётся с санкциями со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за своих контактов с президентом США Дональдом Трампом по поводу дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Правозащитная организация FairShare направила жалобу в МОК, посчитав это нарушением принципа политической нейтральности, но The Guardian сообщает, что формальное расследование вряд ли будет начато.

По данным источника, представители МОК дали понять, что комитет с крайней неохотой вмешивается в дела международных федераций, особенно когда внутренние процедуры обжалования ещё не исчерпаны. Кроме того, коммерческий вес ФИФА и её привлекательность для молодёжной аудитории таковы, что любые санкции со стороны МОК считаются маловероятными. Ещё одним фактором является то, что официальные жалобы в МОК не поступали ни от УЕФА, ни от Королевской бельгийской футбольной федерации.

Ранее, после телефонного разговора с Трампом, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна, позволив ему сыграть в 1/8 финала с Бельгией. Инфантино объяснил, что решение было принято комитетом независимо, а сам он регулярно общается с главами государств на разные темы. Поддержка функционера внутри организации, по данным The Guardian, остаётся высокой: более 200 из 211 членов ФИФА направили ему личные письма поддержки перед президентскими выборами в следующем году.