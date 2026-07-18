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«Этот финал – благословение от футбольных богов». Инфантино — о матче Испания — Аргентина

«Этот финал – благословение от футбольных богов». Инфантино — о матче Испания — Аргентина
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот финал – благословение от футбольных богов. Будут Месси, Ламин Ямаль и многие другие выдающиеся игроки. Это невероятно. Это две лучшие команды. Они заслужили участие в этом финале и играли исключительно хорошо. Попасть туда было непросто. Участвовали 48 команд, были невероятные матчи и очень сложный чемпионат мира.

Финал будет похож на фейерверк. Будет невероятно. Мир остановится, и три миллиарда человек увидят, чем закончится этот чемпионат мира», – приводит слова Инфантино Marca.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

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