L'Équipe раскрыл, когда Зидан приступит к исполнению обязанностей тренера сборной Франции

Зинедин Зидан приступит к работе в качестве главного тренера сборной Франции 1 сентября, сообщает L'Équipe.

Официальная дата объявления его прихода на пост наставника национальной команды ещё неизвестна. Первыми матчами в качестве главного тренера сборной Франции для Зидана должны стать игры Лиги наций с Турцией (25 сентября) и Бельгией (28 сентября).

Французская команда завершит выступление на чемпионате мира 2026 года под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2. В матче за третье место «трёхцветные» сыграют со сборной Англии.