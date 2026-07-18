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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче чемпионата Китая
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Завершён матч 19-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа», которой руководит российский тренер Леонид Слуцкий, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум».

Китай — Суперлига . 19-й тур
18 июля 2026, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
2-й тайм
0 : 2
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
0:1 Шадаш – 75'     0:2    

На 75-й минуте Шадаш открыл счёт в этой игре и вывел «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» вперёд. Альберто Килес на 83-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с 19 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона китайского первенства, «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» с 11 очками располагается на 15-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
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