«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче чемпионата Китая

Завершён матч 19-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа», которой руководит российский тренер Леонид Слуцкий, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум».

На 75-й минуте Шадаш открыл счёт в этой игре и вывел «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» вперёд. Альберто Килес на 83-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» с 19 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона китайского первенства, «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» с 11 очками располагается на 15-й строчке.