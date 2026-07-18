Мостовой: сердце разрывается, за кого болеть в финале ЧМ — не хочется, чтобы Месси плакал

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании встретится с Аргентиной, упомянув форварда Лионеля Месси.

«В финале чемпионата мира всё возможно. Лишний раз игры турнира это нам показывают. Когда гениальный футболист с другой планеты в 40 лет валтузит 20-летних. Всё возможно. У меня сердце будет разрываться, за кого болеть в финале. Я много лет прожил и поиграл в Испании.

У меня много друзей аргентинцев, которые со мной играли. Буду болеть за обе сборные. Конечно, больше сердце лежит к Испании. Но не хочется видеть, чтобы Лионель Месси тоже плакал, если проиграет. Хотя у него уже кубок был, а у этого поколения сборной Испании — нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).