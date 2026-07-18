«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Суперкубка России начнётся через час
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Сегодня, 18 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.
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