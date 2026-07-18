«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Суперкубка России

Сегодня, 18 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.