«Значимость для любого клуба — 0». Бубнов — о Суперкубке России

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о значимости OLIMPBET Суперкубка России для клубов. Сегодня, 18 июля, в матче за трофей встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«По большому счёту значимость Суперкубка для любого клуба — 0. Потому что за Суперкубок ты не будешь играть, если ты не выиграл чемпионат или Кубок. Поэтому основная задача выиграть или Кубок, как «Спартак», или чемпионат, как «Зенит». А Суперкубок стоит уже на третьем месте. Это просто принципиальная игра, выяснение отношений, разминка перед сезоном», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.