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Динамо – ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч 2026, 18 июля 2026

«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 18 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
4 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Рикардо – 5'     2:0 Фомин – 12'     3:0 Тюкавин – 20'     4:0 Бителло – 32'    

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лунёв, Зайдензаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гладышев, Гомес, Тюкавин.

ЦСКА: Тороп, Виктор, Данилов, Мойзес, Лукин, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Глебов, Гонду.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА с 51 очком расположился на пятой строчке.

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