«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 18 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лунёв, Зайдензаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гладышев, Гомес, Тюкавин.

ЦСКА: Тороп, Виктор, Данилов, Мойзес, Лукин, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Глебов, Гонду.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА с 51 очком расположился на пятой строчке.