Погребняк: буду болеть за сборную Аргентины, а не за Ямаля, которого купал Месси

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча финала чемпионата мира 2026 года, в котором Аргентина встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«Вывеска в финале чемпионата мира то, что надо. Финала четырёхлетней давности не получилось, но Аргентина по праву вышла. Мы сейчас не будем возвращаться к тому, что Тухель проиграл матч в полуфинале. В финале Аргентина, Месси идёт за вторым чемпионством подряд, за «Золотым мячом». На кону стоит очень многое перед этим матчем как лично, так и для всей Аргентины.

Испания тоже не блистала в начале турнира, сыграв вничью с Кабо-Верде. Но по ходу турнира начали набирать обороты и пропустили за весь турнир только один мяч, что тоже очень достойно. Две команды стоят друг друга, шансы 50 на 50. Я буду болеть за Аргентину — не за Ямаля, которого купал Месси 20 лет назад, а за более опытного футболиста», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Перед финалом ЧМ-2026 многие СМИ напомнили о фотографии 2007 года, на которой Лионель Месси купает шестимесячного Ламина Ямаля.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.