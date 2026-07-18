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Хави: мой следующий шаг — сборная, я хочу этого

Хави: мой следующий шаг — сборная, я хочу этого
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих карьерных планах. Специалист заявил, что хотел бы возглавить национальную команду, так как работа с клубом оставляет меньше времени на семью.

«Моим следующим шагом может стать сборная. Это бы мне подошло, и я этого хочу. У меня семья, маленькие дети. Клуб не даст мне столько времени проводить с семьёй, и я говорю об этом открыто. Я хочу участвовать как тренер в чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Африки или Кубке Азии», — приводит слова Хави RNE audio.

Хави был уволен из «Барселоны» в 2024 году после двух с половиной лет работы. Под его руководством каталонцы выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании. С тех пор испанец остаётся без клуба и ранее неоднократно заявлял, что хотел бы поработать на международном уровне.

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