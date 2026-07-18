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«Если получится как у Тухеля, то будет тухлый Семак». Бубнов — перед матчем Суперкубка

«Если получится как у Тухеля, то будет тухлый Семак». Бубнов — перед матчем Суперкубка
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке перед матчем OLIMPBET Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», упомянув наставника сборной Англии Томаса Тухеля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Семак в последнее время хитрован. Для него по большому счёту важен результат. Он втихаря закроется.

— А не получится как у Тухеля (в матче 1/2 финала ЧМ-2026 Англия – Аргентина. – Прим. «Чемпионата»)?
— Да если получится как у Тухеля, то будет тухлый Семак. Вот и всё. Да пускай обижается! Знаешь, сколько я раз говорил то, что есть? Пускай он на Дзюбу обижается! Дзюба вообще сказал: «Тренеришка. Я знать его не знаю». Я-то о Семаке высокого мнения, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.

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