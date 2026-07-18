Тренировка сборной Испании перед финалом ЧМ-2026 задержана из-за грозы — The Athletic

Заключительная тренировка сборной Испании перед финалом чемпионата мира 2026 года, запланированная на утро субботы в Уиппани (Нью-Джерси), была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стал грозовой фронт, из-за которого в районе фиксируются молнии, сообщает The Athletic.

Согласно действующему на турнире протоколу безопасности, тренировки должны приостанавливаться при обнаружении молнии в радиусе восьми миль. Представители стадиона пояснили, что ситуация перепроверяется каждые 30 минут до полного прекращения грозы. Время начала занятия было сдвинуто с 11:00 на 11:30 по местному времени, если не потребуется дополнительных переносов.

Аналогичная задержка может коснуться и тренировки сборной Аргентины, которая должна стартовать в 11:30 в Морристауне, примерно в пяти милях от базы испанцев. На протяжении текущей недели Нью-Джерси и Нью-Йорк сталкиваются с экстремальной жарой и смогом от лесных пожаров в Канаде. Индекс качества воздуха в Уиппани достиг отметки 158, что классифицируется как «нездоровый». В регионе также действуют предупреждения о наводнениях и торнадо.

Ожидается, что дождь рассеет дымку к финалу, который состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.