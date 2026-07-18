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В ЦСКА высказались о состоянии травмированных Акинфеева, Гаича и Воронова

В ЦСКА высказались о состоянии травмированных Акинфеева, Гаича и Воронова
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии здоровья футболистов красно-синей команды перед товарищеским матчем с московским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
4 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Рикардо – 5'     2:0 Фомин – 12'     3:0 Тюкавин – 20'     4:0 Бителло – 32'    

«Сегодня игру с братским футбольным клубом «Динамо» пропустят Милан Гаич, Максим Воронов и Игорь Акинфеев. Рамиро Ди Лусиано вернулся в общую группу буквально позавчера, сегодня участие в матче не принимает, но уже полностью здоров, тренируется с командой.

Милан Гаич имеет небольшое повреждение, даже небольшой дискомфорт. Надеемся, что в течение трёх дней вернётся в общую группу и будет готовиться к «Балтике».

У Максима Воронова хорошая динамика, он проводит активную работу на футбольном поле достаточно давно. Надеемся, в течение ближайших 10-15 дней вернётся в общую группу.

Игорь Владимирович Акинфеев, наша легенда, продолжает восстановление шаг за шагом, ничего не форсируем. Как вы прекрасно знаете, мы всегда будем вовремя вам сообщать обо всех изменениях в здоровье наших футболистов, в том числе Игоря Владимировича», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

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