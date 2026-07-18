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Джо Харт высказался о значимости матча за третье место на чемпионате мира — 2026

Джо Харт высказался о значимости матча за третье место на чемпионате мира — 2026
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Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт поделился мнением о важности матча за третье место на чемпионате мира — 2026, в котором «три льва» сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы я претендовал на «Золотую бутсу», как Гарри Кейн, то точно был бы мотивирован. Нужна какая-то история. Разумеется, нам легко шутить и утверждать, что это бессмысленный матч, но если ты находишься в расположении сборной Англии и представляешь свою страну на самой большой арене, то делай это. Именно здесь Тухель должен вновь проявить себя в качестве элитного тренера и мотиватора», — приводит слова Харта The Guardian.

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