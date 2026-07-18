15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал ключевых игроков «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России

Бубнов назвал ключевых игроков «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко и футболистов «Зенита» Вендела и Фелипе Аугусто ключевыми игроками матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые встретятся с санкт-петербургским клубом.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барко в каждой игре и конструирует игру, и голевые отдаёт. Если он будет играть ближе к атаке, то он и забить может. В «Спартаке» группа атаки уже сыгранная. Там опасность и справа, и слева будет.

У «Зенита» от Вендела много зависеть будет и Аугусто, если будет играть на острие. Вот эти два игрока будут обострять. Глушенков – нестабилен, по настроению. Если будет настроение, то он может как Месси сыграть, а нет – его менять нужно после первого тайма», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Материалы по теме
«Если получится как у Тухеля, то будет тухлый Семак». Бубнов — перед матчем Суперкубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android