Бубнов назвал ключевых игроков «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко и футболистов «Зенита» Вендела и Фелипе Аугусто ключевыми игроками матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые встретятся с санкт-петербургским клубом.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барко в каждой игре и конструирует игру, и голевые отдаёт. Если он будет играть ближе к атаке, то он и забить может. В «Спартаке» группа атаки уже сыгранная. Там опасность и справа, и слева будет.

У «Зенита» от Вендела много зависеть будет и Аугусто, если будет играть на острие. Вот эти два игрока будут обострять. Глушенков – нестабилен, по настроению. Если будет настроение, то он может как Месси сыграть, а нет – его менять нужно после первого тайма», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.