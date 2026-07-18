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Гасилин рассказал, почему Англия и Франция не смогли выйти в финал чемпионата мира — 2026

Гасилин рассказал, почему Англия и Франция не смогли выйти в финал чемпионата мира — 2026
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением относительно причин, по которым сборные Франции и Англии не смогли выйти в финал чемпионата мира — 2026. В полуфинале турнира «трёхцветные» проиграли Испании (0:2), а «три льва» уступили Аргентине (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Матч за третье место нужен, хотя Тухель так не считает. Мбаппе готов биться в последнем матче Дешама, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Фанаты тоже требуют успеха в противостоянии. Это очень важно.

Когда Франция играла с Испанией в полуфинале, встал вопрос, кто победит — индивидуальность или прагматичная и слаженная команда. И победила командная игра. Перекрыли Олисе, против него блистательно сыграл Родри, который действовал так, как когда он брал «Золотой мяч». Сборная Франции сыграла, по сути, без атаки.

К сожалению, облик команды Саутгейта в лице сборной Англии вышел на поле в последние 30 минут матча с Аргентиной. Трус не должен играть в финале. Тухель неплохой тренер. Он 60 минут переигрывал аргентинцев, у которых тогда не было моментов.

Беллингем — один из сильнейших футболистов, как и Кейн. Но они стали удерживать результат. И только на 90+5‑й минуте они выпускают Рашфорда. Они играли без крайних полузащитников. В дополнительное время англичане бы не выдержали натиска аргентинцев.

Естественно, Франция — фаворит в игре за бронзу», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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