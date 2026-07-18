Владислав Радимов сделал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов сделал прогноз на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Видео доступно в телеграм-канале Владислава Радимова.

«А вот Нижний, вот Суперкубок, а я на поле, на котором будут играть. Я думаю, что будет голов много сегодня. Вот мне прям кажется, что команды соскучились по футболу. Поляна шикарная вообще. По такой даже ходить, на самом деле, жалко. Но бегать будут быстро. Тотал больше 2.5», — сказал Радимов в видео в своём телеграм-канале.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.