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Карседо объяснил отсутствие в стартовом составе нападающих на матч «Зенит» — «Спартак»

Карседо объяснил отсутствие в стартовом составе нападающих на матч «Зенит» — «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем OLIMPBET Суперкубка России, в котором его команда сыграет с «Зенитом», объяснив отсутствие в стартовом составе номинальных нападающих.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Мы понимаем важность сегодняшней игры. Мы предельно мотивированы и хотим порадовать болельщиков.
Мы прекрасно знаем друг друга. Знаем «Зенит», они знают нас, встречались неоднократно. Знаем, чего ждать от них. Постараемся создавать как можно больше моментов, больше, чем соперник. При этом мы понимаем, что у них очень опасная команда.

— Вы сегодня играете без акцентированного нападающего. Это связано с тем, что «Зенит» против вас или с формой игроков?
— Не всегда номинальное количество форвардов означает, что ты играешь в более атакующем стиле. Главное, сколько игроков заходит в штрафную площадь. Мы постараемся сыграть сегодня компактно, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

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